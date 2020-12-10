İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı, "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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