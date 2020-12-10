İlyas Salman’dan, ‘Solcu olmayana ödül vermiyorlar’ diyen Hakan Boyav’a yanıt

Oyuncu İlyas Salman, ''Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız'' diyen Hakan Boyav’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Salman, “Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” ifadelerini kullandı.
Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan. https://t.co/d5cwDAtLCV— İlyas Salman (@ilyassalmansm) December 9, 2020
Boyav'ın açıklamalarıyla kendisini hedef aldığını sonradan fark ettiğini belirten İlyas Salman, daha sonra yaptığı açıklamada "Aa, laf çarptığı da benmişim, şimdi fark ettim" dedi.
Aa, laf çarptığı da benmişim, şimdi fark ettim. https://t.co/7tlMEQtEtE— İlyas Salman (@ilyassalmansm) December 9, 2020
TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etmişti.
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