İlyas Salman’dan, ‘Solcu olmayana ödül vermiyorlar’ diyen Hakan Boyav’a yanıt

Oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Boyav, isim vermeden kendi hak ettiği ödülün İlyas Salman'a verildiğini işaret etti. Salman, Boyav’a yanıt verdi: "Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar Hakan."