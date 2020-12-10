'Çav Bella' davasında CHP'li Özdemir'e beraat

İzmir’de bazı camilerden 'Çav Bella' şarkısı çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılan CHP’li Banu Özdemir hakkında beraat kararı verildi.

Mayıs ayında, İzmir'de kentin farklı ilçelerinde bulunan camilerden Çav Bella şarkısının çalınmasını, sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra tutuklanıp serbest bırakılan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılandığı davada karar çıktı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, “Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Özdemir’in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir’in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı