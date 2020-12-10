Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2020 koronavirüs tablosunu 1 saat arayla güncelleyerek toplam vaka sayısını ekledi. Yeni paylaşılan tabloya göre Türkiye'nin toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları, kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020

Wordometers sitesinin koronavirüs verilerine göre, Türkiye, dünyada vaka sayısı bakımından 8. sıraya yükseldi.

Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs verilerinin geriye yönelik olarak açıklanacağını duyurmuştu.