Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 254 otobüs alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB'nin yeni CNG'li otobüs ve dolum istasyonu kurulumu için talep ettiği kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ve Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nantida Parshad arasında otobüs alımı için kullanılacak 57,1 milyon avroluk kredi için çevrim içi ortamda anlaşma imzalandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kentsel Sürdürülebilirlik Programı kapsamında imzalanan anlaşma ile alınacak 254 CNG'li otobüs, EGO Genel Müdürlüğünün bünyesinde faaliyet gösterecek.

CNG'li otobüsler sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılarak hava kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yapılan anlaşmayla Ankara, dünyadaki Yeşil Şehirler listesindeki 44'üncü üye oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yaptıkları iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da, İstanbul'da barajlarda henüz su sıkıntısı yaşanmıyor ama yaşanacak seviyeye geldi. Aralık ayı neredeyse bitecek, yağış yok. Bunun yanında bizim daha önceki yönetimin öncelikleri açısından maalesef altyapı konusunda çok eksiğimiz var. Bunların hepsinde hem verimlilik hem de insan sağlığı ve hayatını önceleyen yatırımlar yapmak için gayret ediyoruz. Bu konuda da sizlerden gelen destekten çok memnunuz. Önümüzde bir yandan hazırladığımız metro projemiz var. Şu anda projesi hazırlanıyor. Yapıldıktan sonra metroyla başlayıp başka projelerle devam eden iş birliklerini inşallah tekrar görüşeceğiz."