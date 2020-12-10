Emniyet uyardı: WhatsApp yoluyla gelen bu mesaja dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, 'WhatsApp yoluyla doğrulama' yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığ'ının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

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Hiçbir sosyal medya platformu,

SİZDEN

WHATSAPP YOLUYLA

DOĞRULAMA İSTEMEZ❗



Görselde de göründüğü gibi,

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA

İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc — Siberay (@SiberayEGM) December 10, 2020

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