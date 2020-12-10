Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer’ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporunun yayınlandığını belirtti. Özlü, "Aşı yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı" dedi.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.

Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının faz2 ve faz3 ara raporu yayınlandı. Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor. Aşı %95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı. pic.twitter.com/bCUfmtTeEO — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 10, 2020

'Türkiye'den de veriler yer aldı'

Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı: