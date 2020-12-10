Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer’ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.
Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının faz2 ve faz3 ara raporu yayınlandı. Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor. Aşı %95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı. pic.twitter.com/bCUfmtTeEO— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 10, 2020
'Türkiye'den de veriler yer aldı'
Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:
- Biontech-Pfizer'ın geliştirdiği aşının faz2 ve faz3 ara raporu yayınlandı.
- Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor.
- Aşı %95 koruyor ve güvenli. Türkiye'den de veriler yer aldı.
- Alt grup analizleri için henüz gönüllü sayısı az olsa da, 65 yaş ve üstünde de sonuçlar benzer görünüyor.
- Cinsiyet, ırk, etnisite ve kronik hastalığın olup olmamasından etkinliğin değişmediği görülüyor.
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