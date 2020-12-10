CHP’li Emir: Sayın Bakanın söyledikleri bizim iddiamızı kabul emek şeklindedir

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM’de koronavirüs aşısı ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın net bir şekilde iddiasını kabul ettiğini savunarak, “’Biz yapmıyoruz’ dedi. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılmıyor olabilir. İzin vermedik diyor. Biz izin verildi demiyoruz. İzin alınmış olsa, resmi bir şey olur. Sayın Bakanın söyledikleri bizim iddiamızı kabul emek şeklindedir” dedi.

CHP’li Murat Emir Medyascope'a konuştu: “Sinovac aşısı el altından nüfuzlu kişilere uygulanmaya başladı, Sağlık Bakanı da yaptığı açıklama ile bizi doğruladı” - Medyascope https://t.co/WDxI26t87t @ozdemirozgurr @muratemirchp — rusen cakir (@cakir_rusen) December 10, 2020

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