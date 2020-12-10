Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardımların tutarı 44 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kovid 19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 44 milyar liraya ulaşmış durumda' açıklamasında bulundu.

NTV'ye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu açıklamayı yaptı:

"Kovid 19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 44 milyar liraya ulaşmış durumda.

Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. İki doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor."

Bakan Selçuk Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 44 milyar lirayı geçti. @ailevecalisma #BirlikteBaşaracağız #BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/gXnRj8T8ly — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 10, 2020

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