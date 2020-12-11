Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak intihar etti

Adı taciz iddialarına konu olan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak'ın, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajın ardından intihar ettiği öğrenildi.

Çolak akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" dedi.

Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var.



Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

Ardından Yeni Şafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini duyurdu. Kılıçarslan, paylaşımında "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm. — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) December 10, 2020

​Bunun yanı sıra eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal da Çolak'ın intihar ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağ olsun" diye kaydetti.

İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun. — Aydın Ünal (@_aydinunal) December 10, 2020

Bugün Twitter'da 'LeylaSalinger' isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.

'LeylaSalinger' isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazmıştı. Daha sonra bu palylaşımını silen kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı.

Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

​Öte yandan Çolak'ın intihar haberinin ardından 'LeylaSalinger' isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran ist. 3 sulh ceza hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu.

LeylaSalinger adlı kullanıcı meselesi sosyal medya adaletinin nasıl sorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Taciz ve tecavüz bu ülkenin gerçeği. Ancak kadınların mücadele için kim olduğu belirsiz hesaplara, onların paylaşımlarına ve açtıkları mail hesaplarına ihtiyaçları yok. pic.twitter.com/GDkgKkZJRB — Asli Kazan (@perapea) December 10, 2020

​İbrahim Çolak kimdir?

İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul’da ikamet etti. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı’nda ikamet etti.

2003 yılından bu yana Ankara’da olan Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensup. Uzun bir süre amatör futbol oynayan ve atletizim yapan olan yazar evli ve üç çocuk babası.