Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak'ın intihar ettiği iddia edildi

İhtiyar Kitabevi’nin sahibi İbrahim Çolak'ın paylaştığı bir gönderi ile intihar mesajı vermesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, Çolak'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Çolak akşam saatlerinde paylaştığı iletide, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var.



Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

​Yazar Çolak'ın intihar edip etmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yenişafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan, Çolak'ın intihar ettiğini belirtti.

Kılıçarslan iletisinde, "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm. — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) December 10, 2020

​Bugün Twitter'da @LeylaSalinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti. @LeylaSalinger isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı. Daha sonra bu tweeti silen kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı.

Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

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