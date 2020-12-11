Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan avukat Aytaç Ünsal, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ünsal, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ünsal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

"Avukat oğlum Aytaç Ünsal 3 Eylül 2020'de ölüm orucunu sonlandırdı. Tedavi için götürdüğümüz hastane yönetimine baskı yaparak tedaviyi engellediniz, Istanbul Hakimevine taşındık orada da rahat bırakmadınız gece saat 01'de arandık ve orada kalamayacağımız söylendi. Bu nedenle oğlumu tedavi için eve götürdük, oraya da uzun namlulu silâhlarla uyduruk gerekçelerle baskın yaptınız. Şimdi de fotoğrafta görüldüğü üzere tedavi gören hasta bir insanı örseleyerek bu hale getirdiniz. Bir baba olarak lütfen bana söyleyin yaşamak için nereye gidelim?"

Bu nedenle oğlumu tedavi için eve götürdük, orayada uzun namlulu silâhlarla uyduruk gerkçelerle baskın yaptınız. Şimdi de fotoğrafta görüldüğü üzere tedavi gören hasta bir insanı örseleyerek bu hale getirdiniz. Bir baba olarak LÜTFEN BANA SÖYLEYİN YAŞAMAK İÇİN NEREYE GİDELİM. — Nihat ÜNSAL (@NihatNSAL14) December 10, 2020

Aytaç Ünsal'ın babası, Twitter hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Nihat Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Aytaç Ünsal'ın üyesi olduğu Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ünsal'ın Edirne kent merkezinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gözaltına alınması sırasında araçtan zorla indirilerek yere yatırılmış ve işkence yapılmıştır. Yüzünde yaralar bulunmaktadır, kolları ve bacakları ezikler içerisindedir. Aytaç'ın tedavi sürecinde kullandığı ve elzem olan ilaçlar halen kendisine verilmemiştir" denildi.

Büromuz avukatı Aytaç ÜNSAL Edirne’nin merkezinden “Yurtdışına Çıkmaya Çalıştığı” İddia edilerek gözaltına alınmış, gözaltına alınırken işkenceye uğramış ve iktidarın yayın organlarında hedef gösterilmiştir.



Aytaç Ünsal derhal serbest bırakılmalıdır!

İşkence İnsanlık Suçudur! pic.twitter.com/Mv5o8BrKTK — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) December 10, 2020

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Ünsal hakkında infaz durdurma kararı olduğu hatırlatılarak "Aytaç Ünsal'ın tutuklanması, açık bir şekilde sağlığını tehlikeye atmak demektir. Aytaç Ünsal hakkında sağlığının iyi olmaması nedeniyle infaz erteleme kararı verilmiştir. Ancak infaz erteleme nedeni ortadan kalkmamıştır. Aytaç Ünsal'ın tedavi süreci halen devam etmektedir. Aytaç Ünsal hakkında verilen infaz erteleme kararının kaldırılması kararı açık bir şekilde hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Aytaç Ünsal hakkında verilen infaz erteleme kararının kaldırılması kararı açık bir şekilde hukuka aykırıdır.



Söz konusu karar, siyasi iktidarın talimatı ve havuz medyasının yönlendirmesi ile verilmiş bir karardır.



Kararı mahkemeler değil, bizzat içişleri bakanlığı vermiştir. — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) December 10, 2020

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