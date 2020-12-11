İstanbul'da selefi örgütlere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephedi (NC) gibi örgütlerle bağlantılı radikal unsurlara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, IŞİD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra Cephedi (NC) gibi örgütlerle bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Eylem yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şahısların yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane, ilçelerinde 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirilmiştir.