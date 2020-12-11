Selvi’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP liderinin görevi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu’nu ispat etmeye davet ediyorum' başlıklı bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu’nun “Benim adıma Abdulkadir Selvi niye konuşuyor? Hangi gerekçeyle konuşuyor? Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu?” sözlerine yanıt verdi.

Selvi, "CHP, Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri. Atatürk’ün kurduğu bir parti. Kılıçdaroğlu ise önemsediğim bir lider. Öncelikle bu cevabı kendisine yakıştıramadım. Benim Kılıçdaroğlu adına konuşmak gibi bir merakım yoktur. Hatta hiçbir lider adına konuşmak gibi bir hevesim olmadı. Ama siyasi kulisleri yorumlamak bir gazeteci olarak benim görevim. Kusura bakmasın, bunu yaparken de kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın. İzin verin de aldığımız kulislerin ışığında bağımsız bir şekilde analizlerimizi yapalım" düşüncesini dile getirdi.

'Şunu yaz, bunu yazma' türüne gazetecilik demiyorlar'

Selvi köşesinde, "Kılıçdaroğlu, 'Abdulkadir Selvi telefon açıp sorabilirdi bana, ‘Ya şunu yazma, bunu yaz’ falan diyebilirdik yani' diyor. Tam da sorun burada. Ne kadar çarpık bir anlayış. Kusura bakmayın Kemal Bey, 'Şunu yaz, bunu yazma' türüne gazetecilik demiyorlar. Onun adı başka bir şey. O da bende yok" görüşünü savundu.

'Birilerini bulursa mesleği bırakacağım'

Selvi, "Bana yakışmayan, aslında CHP Lideri’ne de yakıştıramadığım bir değerlendirmesi var. 'Yoksa Abdulkadir Selvi’ye birileri yazdırıyor mu? Bu cümle önemli. Birileri onlara belli cümle kalıplarını veriyorlar. ‘Onları köşenizde yazacaksınız’ diyorlar. Onlar da ‘Emredersiniz’ diyorlar, yazıyorlar' diyor. Şu andan itibaren bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP Lideri’nin görevi. Eğer o birilerini bulursa, söz veriyorum, o andan itibaren bu mesleği bırakacağım. Kılıçdaroğlu ispat edemezse onu müfteri ilan ediyorum demeyi kendime yakıştırmam. Ama kendi adıma kalemimi kırmayı taahhüt ediyorum. Ayrıca benim birilerinin yazdırdığı bir yazar olmadığımı en iyi Kemal Bey bilir" ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, rencide edici ifadelerinize rağmen, yine de doğrularınıza doğru demeye, yanlışlarınıza yanlış demeye devam edeceğim. Çünkü ben aklımı, vicdanımı ve kalemimi kimsenin cebine koymadım. Siz dahil."