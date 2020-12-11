Esenyurt'ta kahvehaneye baskın: Ceza yememek için camdan atladılar

Esenyurt'ta polis, ofis olarak kiralanıp kahvehaneye çevrilen yere baskın düzenledi. Okey oynarken polis ekiplerini gören bazı kişiler ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. İşyeri mühürlendi, 28 bin 350 TL ceza kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayan bir işletmeye baskın düzenledi.

İş hanı içerisinde kiralanarak kıraathaneye çevrilen ofiste 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 28 bin 350 TL ceza kesildi. Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini ise mühürledi.

Baskın anında ilginç görüntüler de kaydedildi. Polislerin geldiğini fark eden vatandaşlar, kapıyı kilitleyip açmadı. Bazı vatandaşlar ise canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı.