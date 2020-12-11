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    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısını tartışmak, savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benziyor

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    Aşı karşıtlarının da koronavirüs aşısı olmak isteyeceklerini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyı teşvik etmek için Kovid geçiren ile aşı yaptıran arasındaki farkı var gücümüzle anlatacağız" dedi. Koca, "Ölü sayıları üzerinden spekülasyonu savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum. Çok acı, çok yanlış" ifadesini kullandı.

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı'yla konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ellerinde 2 milyon zatürre aşısı olduğunu söyledi.

    Bakan Koca zatürre ve grip aşılarıyla ilgili, "Nagehan Hanım siz dahil herkes üzerimize geldi. Siz de köşenizde ve ekranlarda bizi çok tenkit ettiniz. Miktar yetersiz dendi ama biliyor musunuz şu an elimizde 2 milyon zatürre aşısı var ve bekliyor" açıklamasında bulundu.

    Koca, "900 bin grip aşısı yaptık. Toplam 2 milyon 300 bin almıştık. 600 bin sağlık çalışanlarına yaptık gerisi hala elimizde. Sağlık çalışanlarının da yarısı yaptırmak istedi. Geri kalanı istemedi. Bu sene kıyamet koptu grip aşısı diye, geçen sene kaç sağlık çalışanı yaptırmıştı bütün Türkiye’de size söyleyeyim. Sadece 55 bin" diye konuştu.

    'Aşı düşmanları da gelip aşı olmak isteyecek'

    Koronavirüs aşısını teşvik etmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

    "Aşıyı teşvik etmek için Kovid geçiren ile aşı yaptıran arasındaki farkı var gücümüzle anlatacağız. Akıl ve bilim yolunu hep ifade edeceğiz. Göreceksiniz Nagehan Hanım. O saydığınız aşı düşmanları da gelip aşı olmak isteyecek. Bundan emin olun."

    Sputnik V, koronavirüs aşısı
    © Sputnik / Evgeny Odinokov
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    "Türkiye ilk basamak sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkelerinden" diyen Koca, şunları söyledi:

    "ABD, Rusya, Çin birinci basamak hizmetlerde hiç iyi değil. Göreceksiniz ABD’de uygulamada ciddi sorunlar çıkacak. İngiltere iyidir ama Almanya’dan bu anlamda daha donanımlıyız mesela. Bizim kurduğumuz ilaç takip sistemi var. Başından sonuna görüyoruz, kaydediyoruz. Bakın filyasyon sistemimiz de çok geniş ve örneği az. Ben İstanbul’da tablo vahimleşince duruma bizzat el koydum biliyorsunuz, İstanbul’da 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısını 620’den 2000’e çıkardık. Şimdi alarm veren 5 il var, onlarda da benzer şeyleri yapacağız, göreceksiniz tablo aşağı gidecek."

    'Daha geniş bir kapanma tahmin etmiyorum'

    "50 milyon doz aşı yapılınca her şey normale döner mi?" sorusuna Bakan Koca, "Çok rahatlarız, açılma büyük oranda başlar" yanıtını verdi.

    Şu aşamada daha geniş bir kapanma tahmin etmediğini söyleyen Koca, ölüm rakamlarıyla ilgili tartışmalara da yanıt verdi. İBB'nin verdiği bulaşıcı hastalık ölümleri ilgili açıklama yapan Koca, şunları söyledi:

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    "Nagehan Hanım TUİK her yıl olduğu gibi bu yılın da sonunda birçok veri gibi kayıplarımızın sayısını da yayınlayacak, orada göreceğiz. Bu yıl geçen yıllara göre her şeyin farklılaştığı bir durum söz konusu. Ölüm sayısını il il değerlendirmek doğru olmayabilir, çünkü Kovid tanısı konanlar oldukları yeri terk edemiyorlar, geçen yıllarda dolaşım çok daha fazlayken bu yıl öyle değil. Tanı nerede konursa orada takip ediliyor. Vefat da orada oluyor. Dolayısıyla toplam sayıya bakmak daha sağlıklı. Bulaşıcı hastalıkla ilgili açıklama yaptım. Bu yıl her türlü enfeksiyon bulgusu olan tedbir amaçlı bulaşıcı hastalık kategorisine alındı, defin ona göre yapılıyor. Mesela kanser hastalarının büyük çoğunluğu kanserden değil vücutlarındaki bir enfeksiyondan hayatlarını kaybederler onları da bulaşıcı hastalık kategorisine yazıyorlar. Ben ölü sayıları üzerinden spekülasyonu savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum. Çok acı, çok yanlış."

    Türkiye'deki ölüm oranlarının düşülüğünü, yaygın test, erken tanı ve filyasyon ile temaslıya ulaşarak ilaç temini sağlamak olarak açıklayan Koca, "Ölüm oranlarındaki seviyeler de bu nedenle düşük" dedi.

    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Almanya, İngiltere, Rusya, ABD, Vefat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni koronavirüs zatürresi, zatürre, Grip aşısı, Çin, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Nagehan Alçı, Habertürk gazetesi
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