Mehmet Cengiz'den '47 milyon dolarlık jet' haberine yalanlama: İspatlayana uçağı hibe etmeye hazırım

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 47 milyon dolara jet uçağı satın aldığına yönelik haberleri yalanladı. Cengiz, "Eğer bugün böyle bir uçağım varsa, böyle bir sipariş verdimse, bunu ispatlayana bu uçağı hibe etmeye hazırım" dedi.

Fransız Dassault tarafından geliştirilen 'Falcon 6X' jetini 47 milyon dolara satın aldığı öne sürülen Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz, iddiaları alanladı.

Odatv'ye konuşan Cengiz, 7 yıl önce söz konusu şirkete uçak almak için başvuru yaptığını söyledi. Uçağını satın aldığını belirten Cengiz, ancak testlerde başarısız olduğu için iade ettiğini kaydetti.

'Birileri benimle uğraşıyor, lütfen doğru haberler yapın'

Cengiz, "Eğer bugün böyle bir uçağım varsa, böyle bir sipariş verdimse, bunu ispatlayana bu uçağı hibe etmeye hazırım. Birileri benimle uğraşıyor, lütfen doğru haberler yapın” dedi.