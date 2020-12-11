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    İstanbul'da zabıta turist oldu, taksicilere ceza yağdı

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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul'da sivil zabıtalarla yapılan denetimlerde, taksimetre açmayan ve kısa mesafeye yolcu almayan taksicilere ceza yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "577 taksici esnafını denetledik, 24'üne idari işlem uyguladık" dedi.

    Koronavirüs döneminde taksicilere yönelik şikayetler artınca sivil zabıtalar İstanbul'da turist kılığına girerek denetim yaptı.

    Ekipler uygulamada, taksimetre açmadan yüksek fiyat isteyen taksicilerden 'değişim saati' diyerek bahane üretenlerle de karşılaştı. Elinde valizi ile yabancı dilde yakın mesafedeki bir adrese gitmek istediğini söyleye İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nın personeli Handan Toperi’den taksimetre açılmadan 40 TL ücret istendi.

    Turist rehberleri ise turistleri taksimetre açtırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

    'Para cezası 392 lira ncak daha büyük bir yaptırım var'

    Gelen yoğun şikayetler üzerine sivil olarak sahaya indiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "Gelen yoğun şikayetler üzerine İBB Zabıta Daire Başkanlığı olarak sivil zabıta ekipleri oluşturduk. Oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz gerek eş görünümünde, gerek İngilizce, Almanca ve Arapça bilen turistler görünümünde, ellerinde bavulu ile gidip taksileri durduruyorlar ve kısa mesafe teklif ediyorlar. Bunu kabul etmedikleri takdirde haklarında idari işlem uyguluyoruz. Para cezası olarak 392 lira. Ancak daha büyük bir yaptırım var. Ticari taksilerin 10 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor. Çalışamıyorlar. Sürücülerin izin belgeleri askıya alınıyor. Onlar da taksicilik yapamıyorlar” dedi.

    Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Ulusoy, "Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde 577 denetim yapıldı. 577 taksici esnafını denetledik sivil şekilde. Bunlardan 24'üne söylediğimiz işlemleri uyguladık. Sadece kısa mesafeyi almamaları değil, alıp taksimetreyi açmaması, bu şekilde bir teklifle gelmiş olması veya uzak bir mesafeden dolandırmak istemesi. Bunlarda değişik cezalara ve yaptırımlara sebep oluyor. Bu denetimler aralıksız sürecek. Şu anda biz özellikle turistik meydanlarda, Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Taksim, havalimanları gibi yerlerde denetimleri aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

    'Turist olduğumu anladıkları anda taksimetre açmadılar'

    Turist gibi taksiye binen İBB Zabıta Daire Başkanlığı Personeli Toperi, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    "Ben turist olarak elimde bavulumla birçok noktada oldum. Taksicileri durdurduğumuzda kısa mesafe teklifinde bulundular. Önce Almanca konuşarak daha sonra yarım Türkçeye çevirerek konuştum ve turist olduğumu anladıkları anda taksimetre açmadılar. Direkt ücretle geldiler. Ben de bunun nedenini sordum. Taksimetre açması gerektiğini söyledim. Gerek olmadığını, zaten bu fiyat olduğunu söylediler. 15 TL tutarında bir yere 40 TL isteyen taksi şoförlerimiz oldu. Sonrasında kendimi tanıttım ve aracı kenara çekmesini ve evraklarını vermesini söyledim. Taksi içinde biraz korku, biraz panik ve fazlasıyla şaşırma oldu. ‘Ben müşteriye gidiyordum zaten, sadece sordum yolumun üstü ise alayım’ şeklinde bahanelerle geldiler."

    'Turistleri mutlaka uyarıyoruz'

    12 yıllık turist rehberi Kenan Tezol, turistlerin bu durumdan çok şikayetçi olduklarını söyledi. Tezol, "Bazen turistleri gezdirirken taksiye ihtiyaç duyduğumuz zaman grubun başında ben varsam almayabiliyorlar bizi. Ben varım diye. Turist tek ise hemen buyur ediyorlar. O zaman da ben müşteriye daha önce fiyatı söylemezsem biraz yüksek fiyatla götürüyor taksiciler. Uyarıyorum mecburen turistlerimi" dedi.

    30 yıllık turist rehberi Atilla Şirvanlı ise turistleri taksicilere taksimetre açtırmaları konusunda uyardığını belirterek, "Turistlerden zaman zaman şikayetler alıyoruz. Taksimetre kullanılsın diye mutlaka uyarıyoruz turistleri. Bir keresinde genç bir aile vardı. Yanlarında çocukları vardı ve yağmur yağıyordu. Ben de turist gibi bindim taksiye. Daha sonra Türk olduğumu anlayınca yüzünün aldığı şekli görmenizi isterdim. Bayağı bir sinirlendi” diye konuştu.

    Etiketler:
    Zabıta, Engin Ulusoy, Arapça, Almanca, İngilizce, taksimetre, kısa mesafe, Turist, Taksici, Koronavirüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul
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