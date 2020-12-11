Balıkesir'de 4.1'lik deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olarak açıkladı.
Saat 17.37'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Susurluk (Balikesir)
Tarih-Saat : 11.12.2020, 17:37:49 TSİ
Enlem : 39.9901 N
Boylam : 28.1961 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/asqfjnLjRa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.
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