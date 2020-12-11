Kayıt
19:59 11 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Kısıtlamanın etkisini hissettik, ciddi boyutta vaka sayıları azaldı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877383_0:0:1417:796_1200x675_80_0_0_4c319abdb5b1a68aebb7d6be580ba029.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012111043385688-istanbul-il-saglik-muduru-memisoglu-ciddi-azalma-var/

    Prof. Dr. Memişoğlu, ''Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta vaka sayıları azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı.'' dedi.

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu CNN Türk ekranlarında koronavirüs salgınında kentteki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Mart, Nisan’da bir pik yaşamıştık daha sonra Haziran, Temmuz, Ağustos ayında sayılar düşmüştü. Hem kışın gelmesi hem İstanbul’a insanların geri gelmesiyle Ekim ayında bir yükselme trendine girdik. Bu Kasım ayı başı itibariye ciddi sayılara ulaştı. Kasım’ın son haftası itibari ile kontrol dilebilir bir hale geldi ve düşme eğilimine geldi. Kısıtlamalar ile bir kırılma yaşadık. Bazı uyumlarımızı kaybetmiştik. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı. 
    • İstanbul yaklaşık 10 gündür dengeye ulaştı. Aşağı doğru bir eğim içinde. Yoğun bakım ve normal yataklarımızda azalma var. Yatış oranlarımızdan çok taburcu etme oranlarımız arttı. Artık tamamen kontrol altında. Kısıtlar empatiyi artırdı.
    • Bizim Türkiye’de sistemimiz ve öz verimiz çok yüksek onun için başarılı mücadele ettik.

    Yoğun bakımdakilerin yüzde 80'i 65 yaş üzeri

    • Özellikle 50 yaş üzerinde hastalık ciddi seyrediyor. Şu anda İstanbul’daki yaşlı nüfusumuz yüzde 7. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i, 65 yaş ve üstü. Şunu söylemek istiyorum bunu gençlerimize anlatmak istiyoruz. Bütün sağlıkçılara teşekkür ediyorum. En ufak bir eksiğimiz yok. Türkiye sağlık sitemiyle dünyada örnek gösteriliyor.

    Kısıtlamalar

    • Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta sayılar azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir kısıtlama elzem değil. İnsanların uyumu ve farkındalığı arttı.
    • Maske mesafe hijyen bilinci oluştu. İstanbul’da insanlar tedirgin olmasınlar, korkmasınlar. Sağlık sistemimiz her şeyin kontrolünü sağlamış durumda.
    • Ev içi bulaş konusunda daha dikkatli olmalıyız, çok daha tehlikeli.

    Aşı nasıl depolanıp dağıtılacak?

    • Şu anda 13 tane takip sistemimiz var, dağıtım sistemimiz hazır. Bilim kurulumuzun ve bakanlığımızın aşı dağıtım planlaması nasıl olacaksa hazırız. Günlük olarak 300-400 bin doz yapabilecek kapasitemiz var.
    • 1458 soğuk zincir dediğimiz buz dolaplarımızın olduğu sistem var.
    • Eczanelerden mi olacak yoksa aile hekimliklerimizden mi dağıtılacağı bakanlık kararı ile olacak. Sağlıkçılar büyük mücadele veriyor. Aşı bizim bu savaşı yenmemiz için en önemli silah. Elimizde iyi bir silah var bu aşıyı kullanmayacağım demek savaşmayacağım demek. 
    • Her ilacın beklenmeyen etkisi olabilir. Testler yapılacaktır. İnaktif olarak bilinen aşı daha bilinen bir aşı. Şu anda Aralık ayı sonunda bu aşıyı insanlarımıza ulaştıracağız.
    Etiketler:
    İstanbul, Kemal Memişoğlu, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
    Cuma namazı sonrası 81 ilde yağmur duası
    Karikatür
    ABD’den Rusya ve Çin’den teçhizat satın alan ülkelere yaptırım tehdidi
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet