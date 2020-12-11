CHP'li Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi: Biri CHP'nin bu ülkeye yaptıkları, diğeri AKP'nin 18 yılda sattıkları

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Meclis kürsüsünde "İşte CHP'nin yaptıkları ve AKP'nin sattıkları" diyerek iki ayrı listeyi yere serdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine konuşan CHP'li Kaya "Biri CHP'nin bu ülkeye yaptıkları, diğeri AKP'nin 18 yılda sattıkları" diyerek elindeki iki listeyi de yere serdi.

Kaya, CHP ile ilgiliyi listeyi yere serdikten sonra "15 metrelik liste CHP'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir" dedi. Ardından AK Parti ile ilgili listeyi de yere seren Kaya, "Şu gördüğünüz liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının 13 metrelik listesidir" diye konuştu.

CHP'li Kaya Meclis kürsüsünden iki liste serdi: 'Biri CHP'nin bu ülkeye yaptıkları, diğeri AKP'nin 18 yılda sattıkları' 'https://t.co/hDWmevlezb pic.twitter.com/UbGaNkqgbF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 11, 2020

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