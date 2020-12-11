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    95 yıl önce İspanyol gribini yenen 103 yaşındaki Emine Tekin, koronavirüsü de yendi

    95 yıl önce İspanyol gribini yenen 103 yaşındaki Emine Tekin, koronavirüsü de yendi

    © İHA
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    Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı. 103 yaşında koronavirüse da yakalanan Tekin, 14 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardı.

    Tekin, koronavirüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada koronavirüs testi yapılıp ilaç verildikten sonra evde tedavi edilen Emine Tekin, 7 gün sonra durumu ağırlaşınca tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tekin, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, virüsü yenmeyi başardı.

    Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Duman
    © Fotoğraf : Twitter
    Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Duman, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış

    Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan şunları söyledi:

    "Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığına göre 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış. O zamanlar sağlık teknolojisi gelişmediğinden çok fazla insanın hayatını kaybettiğini bize anlatıyor. O zaman da yakalanmış ve o salgın hastalığı da atlatmış. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hem refakatçi hem de sağlıkçı olarak daima yaşlı insanların tedavisini yürüttüler. Allah'a hamdolsun başarılı bir şekilde korona virüsü yendi” dedi.

    '3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu'

    Koronavirüsü yenen Emine Tekin, Kürtçe yaptığı konuşmada 95 yıl önce İspanyol gribinin olduğu dönemlerde sağlık teknolojisinin bugünkü teknoloji seviyesinde olmadığı için çok fazla insanın hayatını kaybettiğini, şimdi ise Türkiye'deki sağlık teknolojisinin çok yükseklerde olduğu için insanların çok şanslı olduklarını söyledi.

    Tekin, “Tüm insanlığın başına düşman gibi kesilen 95 yıl önce bir salgın hastalık görülmeye başladı. Nasıl ki şu anda korona virüs hızlı bir şekilde yayılmaya başladı o dönemlerde kızamık ve kaşıntı gibi sorunlar insanın hayatını tehlikeye atıyordu, vücutlarında sivilce çıkan çocuklar ölüyordu. 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğu ya kalıyordu ya kalmıyordu, hepsi salgın hastalık yüzünden ölüyordu. O zamanlarda sağlık teknolojisi ilerlemediği insan hayatına kabus gibi belirivermişti. Ama şu anda Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, hastalara çok iyi bir şekilde bakılıyor” diye konuştu.

    Etiketler:
    Mazıdağı, Mardin
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