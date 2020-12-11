Türkiye'de koronavirüsten 226 can kaybı, 32 bin 106 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 226 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 977’ye yükseldi. Bugün toplam 208 bin 873 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 32 bin 106, yeni hasta sayısı ise 5 bin 607 oldu.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 780 bin 673 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 458 bin 109'a yükseldiği açıklandı.