Eski sevgilisinin otomobilini kundakladı, ilk duruşmada serbest kaldı

Antalya'da eski sevgilisi F.Y.'nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y (42) ile suç ortağı arkadaşı, tutuklu yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Duruşmada hazır bulunan genç kadın ise, "Size yalvarıyorum, bırakmayın. Bu adam çıkarsa beni öldürecek" diyerek, sanıkların tutuklu kalmasını istedi.

Olay geçen ay Kepez ilçesinde meydana geldi. Belediye çalışan A.H.Y., eski sevgilisi F.Y.'nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile kundaklayıp kaçtı. F.Y.'nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.H.Y. ve O.T. hakkında 'nitelikli kasten mala zarar verme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Tutuklu sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. A.H.Y., F.Y.'nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını belirterek, yine de zararı karşılayacağını söyledi.

O.T. ise diğer sanık A.H.Y'nin baskısı ile şikayetçinin aracını yaktığını itiraf ederek, “Ben eylemimden dolayı pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum. Ben sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana 'milletvekiliyim' dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.

'Size yalvarıyorum, bırakmayın'

Duruşmada söz verilen F.Y., “Hakim bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok" diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi. F.Y.'nin avukatı da “Kadın cinayetleri birçok kez yaşanmıştır. Müvekkilim de aynı akıbete uğrayabilir" dedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki hasarın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.'yi tahliye etti.