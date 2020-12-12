Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40, günlük vakada düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor" ifadesini kullandı.