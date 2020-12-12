Ahmet Hakan: Gönüllü kobaylığı seçenlere 'torpilli' denmez, cesaretlerinden dolayı 'yiğit' denir.

Bugünkü köşe yazısında CHP'li Emir'in 'torpille Çin aşısı' iddialarını gündeme getiren Hakan, Çin aşısının henüz test edilip onaylanmadığını hatırlattı.

"Bu sonuçlar alınmadan aşı yaptırmak demek 'gönüllü kobay olmak' demektir" ifadelerini kullanan Hakan, "Gönüllü kobaylığı seçenlere 'torpilli' denmez, cesaretlerinden dolayı 'yiğit' denir" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Çin'den alınan Kovid-19 aşısının Türkiye’ye geldiği ve 10 gündür el altından AK Partili siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığı iddiasında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Koca da CHP’li Emir’in söz konusu iddiasına, “"Hangi aşı olursa olsun bütün aşılar buraya geldikten sonra 2 hafta deneme boyunca incelenip, Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan onay almadan kullanılamaz. Bu gelecek her parti için teker teker geçerli. Şu anda denek olmak için başvuranlar dışında kimsenin aşı olmasını onaylamayız ve bu konuda da herkesi uyarıyoruz Nagehan Hanım. Ha şu olabilir, Çin’de bu aşı eczanelerde satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir. Alıp getirip burada bir eczaneye yaptırmanın önünde bir engel yok ama bu riskin alınması doğru değil. Buna gerek de yok" diyerek yanıt vermişti.