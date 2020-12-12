Çeşme'de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk şikayetini geri çekti

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki Beach of Momo'nun güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti. Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Sabah gazetesinden İbrahim Evrim Ayral'ın haberine göre, Beach Of Momo'nun olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi. Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti. Kabulün ardından uzlaşan tarafların isteği sonrası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kapattı.

Geçen yaz iddiaya göre Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, Beach of Momo'nun görevlileri tarafından darp edilmişti. Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı duyurmuştu.