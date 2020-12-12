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    Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıldönümü mesajı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012121043388168-cumhurbaskani-erdogandan-turkmenistanin-daimi-tarafsizliginin-25-yildonumu-mesaji/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.

    Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25'inci yılını kutlayan Erdoğan, bu maksatla düzenlenen konferans vesilesiyle, çevrim içi olsa da katılımcılarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

    Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra, daimi tarafsızlığının tanınmasını sağlayan 1995 ve 2015 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da desteklediğini belirten Erdoğan, Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası çerçevesinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiklerini ve bu alandaki iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

    Daimi tarafsızlık statüsü temelinde sürdürülen dış politikanın bölgesel sonuçlarının somut bir biçimde görüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'ne dair katkılarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdirle izliyoruz. 
    Bu vesileyle, Türkmenistan'ın, Türk Konseyi'ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

    Türkmenistan'ın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar, sadece Türkmenistan'ın değil, bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Koronavirüs salgınından kaynaklanan meydan okumalar, Türkmenistan'ın girişimlerini daha da anlamlı hale getirmektedir."

    'Salgına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi arttı'

    Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkilerin uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlar üzerine kurulu bu ilişkiler, siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, kültürel, sosyal alanlarda gelişerek sürdürülmüştür. Bu yoğun iş birliğinin hukuki zeminini oluşturan yüzden fazla anlaşma imzalanmıştır. Salgının beraberinde getirdiği ekonomik zorluklara rağmen, 2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artmıştır. Türk şirketleri, değerli kardeşim Sayın Berdimuhamedov'un dirayetli liderliğinde yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Sahip olduğumuz ortak kültür, tarih ve dil mirası üzerine kurulu iş birliğimiz, ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. 1992 yılından bu yana Türkmenistan'ın değerli desteği sayesinde Aşkabat'ta faaliyet gösteren Ortak Türk-Türkmenistan Okulu, kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimizin en müstesna örneklerinden biridir. Bu şekilde Türk ve Türkmen halklarının kardeşliği pekişmekte, ortak değerler ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması temin edilmektedir. 

    Salgının hafiflemesiyle beraber Türkmenistan'la mevcut iş birliği mekanizmaları çerçevesindeki toplantıları yeniden ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, ikili ilişkilerimizin güçlenerek derinleşmesine destek veren Kadirli Doğanım, Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Başkanı'nın şahsında tüm 'Türkmen Doğanlarıma' en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum."

    Etiketler:
    Türkmenistan, Recep Tayyip Erdoğan
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