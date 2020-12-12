Bilim Kurulu Üyesi Çalışkan: Ailede virüsün yayılma oranı yüzde 60

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, ailedeki bireylerin koronavirüsü birbirlerine bulaştırma olasılığının yüzde 60 olduğunu belirterek, kalabalık ailelerde bu riskin daha fazla olduğuna vurgu yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çalışkan, vaka artışının kapalı mekan, kalabalık ve kötü havalandırma gibi nedenlerden dolayı yaşandığını söyledi.

Prof. Çalışkan, "Biz ne kadar 'ev içinde misafir kabul etmeyin' desek de karantina günlerinde bile komşuculuk yaşanıyor. Özellikle insanların akrabaları ile birlikte yaşadıkları aile apartmanları var ve ne yazık ki buradaki iletişim ve teması kesmek mümkün değil” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Çalışkan, koronavirüse çok basit noktada yakalandığımıza dikkat çekerek, “Koronavirüs tedbirlerinde denizi geçiyoruz, diz altı suda boğuluyoruz. O yüzden tüm alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor" uyarısında bulundu.

“Tedbirlere uyulursa bulaş oranı düşecek”

ABD’de yapılan bir çalışmanın sonucunda bulaştırma olasılığının aile içinde çok yüksek çıktığını anlatan Prof. Dr. Çalışkan, "Ailedeki bireylerin birbirine bulaştırma olasılığı yüzde 60'lar civarında. Yani ailede birisi hasta olduğunda herkes hasta olacak diye bir kural yok. Eğer tedbirlere uyulursa bulaş oranı giderek düşecek. Özellikle konut koşulları kötü olan, kalabalık olan hanelerde bu risk daha fazla. Biz evde hasta takibinde ya da temaslı takibinde hastanın ayrı odasının olmasını, mümkünse ayrı banyo ve tuvaletinin olmasını istiyoruz. Çocuklu aileler çocuğunu bırakabilecekleri yer olmadığı için bir izolasyon mekanına gitmeyi yeğlemiyorlar. O yüzden ev koşullarını iyi hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Evde en çok dikkat edilmesi gereken konunun havalandırma olduğunun altını çizen Prof. Çalışkan, hava sirkülasyonunun çok önemli olduğunu belirterek, “Maske kullanmak ve kalabalığı ortamlardan uzak durmak son derece önemli. Bu basit kurallara uyduğunuz taktirde çok büyük kapatmalara, hayatı durdurmalara ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.