Kayıt
15:47 12 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB

    İBB’de yeni atamalar

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 74
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1043388885_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_c4c8a8e6067ffdc8b953ecaa9d0e7d0e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012121043388915-ibbde-yeni-atamalar/

    İBB iştiraklerinden KÜLTÜR AŞ Genel Müdürlüğü’ne Murat Abbas, İSPARK’a Murat Çakır atandı. İSPARK Genel Müdürlüğü’ne vekalet eden Derya Atacan da aynı şirkette genel müdür yardımcısı görevine getirildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yönetim ekibini güçlendirmek amacıyla iştirak şirketlerinde üç ayrı atma yaptı.

    İstanbul'un kültür ve sanatının nabzını tutan KÜLTÜR AŞ'ye, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas atandı.

    KÜLTÜR AŞ'de genel müdürlüğe vekalet eden Murat Çakır ise İSPARK Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi vekaleten yürüten Derya Atacan da aynı şirkette Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı oldu.

    Murat Abbas kimdir?

    1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

    1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999 yılında müzik sektörüne girdi ve birçok radyo programında editörlük yaptı.

    Pozitif Live'de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de PSM'den sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

    Sayısız yerli ve yabancı müzikali, festivali, sergiyi, etkinliği, konseri, tiyatro oyununu, opera – bale ve dans performansını PSM'de başarıyla hayata geçiren Abbas, evli ve sıkı bir plak / eski kitap koleksiyoneridir.

    Murat Çakır kimdir?

    1973'te Samsun'da doğan Murat Çakır, orta ve lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi “Yönetici MBA” bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

    2019'da yılında Beykent Üniversitesi İşletme Doktora programına başladı. İş hayatına 1996 yılında Ernst&Young “Denetim” bölümünde başlayan Çakır, 1999-2006 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra, 2006-2011 arasında şirketin Mali ve İdari İşler, Operasyon, Bilgi Teknolojileri, Krediler ve Risk Kontrol' den sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı” olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında Fina Enerji Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı. 2015'te Bayraktar Grubunda, “İç Denetim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı”, ardından Ocak 2016 itibariyle Mart 2019'a kadar Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri AŞ'de “Genel Müdür” olarak görevini sürdürdü.

    Çakır, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

    Etiketler:
    ​İBB Kültür Sanat Platformu, Kültür, İSPARK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Plastiğin tüketim alanları günden güne genişlerken üretimi son 50 yılda katlanarak arttı
    İnsan yılda ne kadar plastik yiyor?
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet