BioNTech CEO'su Şahin: Tek dozluk Kovid-19 aşısı için Pfizer ile görüşeceğiz

Almanya merkezli BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Kovid-19 aşısının tek dozluk bir versiyonu hakkında ABD'li ortakları Pfizer ile görüşeceklerini belirterek, "Bu, ortağımız Pfizer ile kesinlikle gerçekleştireceğimiz bir tartışma olacak" dedi.

Virüse karşı yüzde 95 etkinliği olduğu belirtilen aşının İngiltere'de uygulanmaya başlaması ve FDA'dan onay alması sonrası gözler BioNTech'in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin’e çevrildi.

Reuters’a açıklamalarda bulunan Şahin, FDA’nın Pfizer/BioNTech aşısı onayı için “Bu en önemli dönüm noktası” yorumunda bulundu.

Şahin, şirketlerin Avrupa İlaç Ajansı'ndan da ay sonuna kadar şartlı onay almasını beklediğini ve önümüzdeki yılın başlarında Avrupa ülkelerinde aşı sunmaya başlayabileceğini söyledi.

Onay alımından sonra üretim kapasitesindeki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Daha fazla doza ihtiyaç olduğu çok açık. Nasıl daha fazla doz üretileceğiyle ilgileniyoruz" dedi.

'Ana planımız 1.3 milyar doz'

Daha önceki Pfizer/BioNTech açıklamasında, önümüzdeki yıl 1.3 milyar doz aşı üretileceğinin belirtildiğini hatırlatan Şahin, "Ana planımız 1.3 milyar doz. Genişletilmiş bir plan üzerinde çalışıyoruz. Şu anda size ölçeği ne kadar genişletebileceğimizi söyleyemem ama bu önemli olacak" diye konuştu.

Normal şartlarda iki doz halinde uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının, ilk dozdan yaklaşık 12 gün sonra koronavirüse karşı etkinlik gösterdiği yönündeki bulgulara işaret eden Şahin, 'bu verilere şaşırdığını' belirterek "İkinci dozdan sonra bağışıklık tepkisinin yoğun bir şekilde arttığını biliyoruz" dedi.

Şahin, tek dozluk aşı kullanımı için de Pfizer ile görüşüleceğini aktardı. Aşının tek dozluk bir versiyonunu değerlendirme konusunda henüz bir karar vermediklerini söyleyen Şahin, "Bu, ortağımız Pfizer ile kesinlikle gerçekleştireceğimiz bir tartışma olacak" diye konuştu.