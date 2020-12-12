Türkiye'de koronavirüsten 222 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi, 222 hasta ise hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 222 kişi hayatını kaybetti; 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu şu şekilde paylaştı:

"Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım."

Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020

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