Çavuşoğlu - Cevad Zarif görüşmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini' ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Karabağ ile ilgili olduğu düşünülen bir şiir ve İran’ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez" dedi.