Akşener: Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü çok iyi bir manivela

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çıkışına ilişkin "Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü HDP çok iyi bir manivela. Belli grupları dövmek için. Sayın Bahçeli’nin sözleri içerisinde katıldığım bir şey var. Uzun tutukluluk. Türkiye’de uzun tutukluluklar var" dedi.