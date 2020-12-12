Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülen TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmalarına yönelik bilgi de veren Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Yerli aşıda Faz 2 çalışmalarına 25 Aralık'ta başlanacak,

başlanacak, Bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanımıza virüs bulaştı,

sağlık çalışanımıza virüs bulaştı, 225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı,

şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik,

geçirdik, Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.