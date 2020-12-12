Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. O anlar ise Erçakar'ın kız arkadaşının evindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen Çarşamba günü Şişli'de meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu.

Merhaba ben Tuğba Erçakar 26 yaşındayım İstanbul/Şişli’de ikamet etmekteyim. 09/12/2020 tarihinde kız arkadaşımın evinde ayrılmak istediğim erkek arkadaşım M.H.B tarafından darp edildim. Sesimi duyurmak istiyorum. #tuganınsesiol pic.twitter.com/pWlaNbwUvB — tuğba erçakar (@bihteringozyasi) December 12, 2020

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Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

'Ölüm tehditleri alıyorum'

Erçkar, paylaşımında,"Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşım da güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir. #tuğbanınsesiol — tuğba erçakar (@bihteringozyasi) December 12, 2020

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Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca şiddete uğradı

Tuğba Erçakar'ın darp edildiği anlar ise olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.H.B eve girer girmez Erçakar'a saldırıyor. Erçakar'a yumruk atan M.H.B.'ye kız arkadaşı da yardım etmek istese de başarılı olamıyor. Erçakar'ın uğradığı şiddet dakikalarca sürüyor.