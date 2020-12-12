Devlet Su İşleri: İstanbul’un üç aylık suyu var, sorun yaşanmaz

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul’da herhangi bir su sorunu yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 21,92 iken; bu oran, Aralık 2019’da yüzde 35,30’du.

Meclis’teki Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Kasap, milletvekillerinin kentteki barajların doluluk oranlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

DSİ yetkilisi, kendi hesaplarına göre, İstanbul’daki barajlarda üç ay yetecek daha su bulunduğunu, ekim-kasım aylarından itibaren su toplandığını dile getirdi.

Herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini dile getiren Oğuz, "Yani aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. İstanbul için öngördüğümüz 2024–2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz" ifadesini kullandı.