Malatya'da 19 yaşındaki genç annesini bıçakla rehin aldı

Malatya'da tartıştığı annesini bıçakla rehin alan genç ekipler tarafından ikna edildikten sonra teslim oldu.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde alkol ve madde aldığı ileri sürülen 19 yaşındaki A.D. tartıştığı annesini bıçakla rehin aldı.

Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren ikna çabaları sonrasında annesini bırakan zanlı bir süre sonrada kendisi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte ekiplere teslim oldu.

Ekip otosuna alınan zanlı çıkışta "Öldür beni öldür öldürmez isen ben senin canını alacağım tamamlan mı" diye annesine tehditler savururken, polis merkezine götürülen anne oğlu A.D. hakkında şikayetçi oldu.

Malatya'da bir kişi annesini bıçakla rehin aldı https://t.co/52gmqMeegC pic.twitter.com/OXSSdqQaE3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2020

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