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    '7 bin 312 kişiye 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık verildi'

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    Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten sonra 250 bin dolar ödeyerek mülk sahibi olan 7 bin 312 kişiye T.C. vatandaşlığı verildi. CHP'li Özel, "Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur" dedi.

    Sözcü'nün haberine göre, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten önce Ocak 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 milyon dolar tutarında taşınmaz satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyordu.

    Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikten sonra bu rakam 250 bin dolara indirildi. Rakamın indirilmesinin ardından da son 2 yıl içerisinde 7 bin 312 yabancı uyruklu vatandaşın 250 bin dolara mülk satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı.

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni uygulamadan sonra taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua, Komorlar Birliği, Cibuti, Barbuda, Tuvalu ve Vanuatu gibi Karayip ve ada devletlerinin vatandaşlarının da olması dikkat çekti.

    CHP'li Özel: Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 Eylül 2018 tarihe kadar 70 yabancının kanundan yararlanarak Türk vatandaşı olurken, rakamın 250 bin dolara indirilmesinden sonra Türk vatandaşı olan yabancıların sayısının 7 bin 312'ye yükseldiğini ifade etti.

    Uygulamaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhur İttifakı’na yüklendi. Özel şu ifadeleri kullandı;

    "Türkiye'de 250 bin dolarlık mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı veriyorlar. Mangalda kül bırakmayıp milliyetçilik yapanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bile Türk parasıyla değil Amerikan doları ile satıyorlar. Zararına satışlar başladığından, onurumuzu kıran satışlar başladığından beri şuana kadar 7 bin 312 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Kimler rağbet etmiş, en çok İranlılar, Iraklılar, Afganlar. Parayı basıyorlar, 250 bin dolara hem Türkiye'de mülk ediniyorlar hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorlar. Milliyetçiliği yüksek Cumhur İttifakı, mangalda kül bırakmayan, sırası geldiğinde herkesi vatan haini ilan edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ‘250 bin doları ver. Hem evi al üstüne vatandaşlığı al' demişler. İranlılar, Iraklılar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını almış. Onur kırıcı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi' olma vasfını yitirmiştir. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır. Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır."

    Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların ülkeleri sırasıyla şöyle; 

    İran                                         1716

    Afganistan                              997

    Irak                                         925

    Yemen                                     792

    Filistin                                     451

    Ürdün                                     359

    Libya                                      302

    Çin                                          297

    Mısır                                       223

    Pakistan                                 156

    Lübnan                                   124

    Sudan                                     93

    Cezayir                                   81

    Rusya                                     80

    ABD                                       72

    Azerbaycan                            72

    Suudi Arabistan                      54

    Dominika                                37

    İsrail                                        35

    Kanada                                   32

    Fas                                         28

    Tunus                                     26

    Somali                                    25

    Saint Kitts ve Nevis                21

    Kazakistan                             19

    Bangladeş                              18

    İngiltere                                  18

    Hindistan                                17

    Özbekistan                             17

    Ukrayna                                 16

    Antigua ve Barbuda               10

    Avustralya                              10

    Fransa                                    10

    Türkmenistan                        10

    İsveç                                      9

    Romanya                               8

    Dominik Cumhuriyeti             7

    Katar                                      6

    Brezilya                                  5

    Kuveyt                                   5

    Tacikistan                               5

    Vanuatu                                  5

    Gürcistan                               4

    Kenya                                     4

    Komorlar Birliği                      4

    Moldova                                 4

    Nijerya                                   4

    İtalya                                      4

    Almanya                                 3

    Bulgaristan                             3

    Birleşik Arap Emirlikleri          3

    Meksika                                 3

    Moritanya                               3

    Çek Cumhuriyeti                    3

    Polonya                                  3

    Arjantin                                   2

    Arnavutluk                              2

    Bahreyn                                 2

    Belarus                                   2

    Venezuela                              2

    Cibuti                                      2

    Endonezya                             2

    Güney Afrika                         2

    Hollanda                                 2

    Karadağ                                 2

    Kırgızistan                               2

    Kore Cumhuriyeti                   2

    Kuzey Makedonya                 2

    Slovakya                                2

    Singapur                                 2

    Vatansız                                 2

    Yeni Zelanda                          2

    İrlanda                                   2

    Belçika                                   1

    Belize                                     1

    Bosna Hersek                        1

    El Salvador                            1

    Eritre                                      1

    Etiyopya                                 1

    Filipinler                                  1

    Grenada                                 1

    Güney Sudan                         1

    Japonya                                 1

    Kolombiya                              1

    Kosova                                   1

    Malezya                                 1

    Mali                                        1

    Nikaragua                              1

    Senegal                                  1

    Tayland                                  1

    Tuvalu                                    1

    Uganda                                  1

    İsviçre                                    1

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