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    Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi.

    Erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: Hayatımda ilk defa ölüm korkusuyla yaşıyorum, arkama bakarak yürüyorum

    © DHA
    Türkiye
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    Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen Tuğba Erçakar, "Şiddetli bir şekilde darp edildim. Gücüm yetmeyip karşılık veremedim. Daha önce böyle bir darp olayı yaşamamıştım. Ayrılacağımızı öğrenince öyle yaptı" dedi.

    Şişli'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edilen ve darp edilmesine ilişkin kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. Arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey" dedi.

    Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayı gerçekleştiren M.H.B'nin, polis tarafından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından Tuğba Erçakar, darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. Bunun üzerine genç kızın yaşadıkları kamuoyunda da tepkiye neden olmuştu.

    Olayın üzerinden günler geçtiği halde halen darp edildiğine ilişkin görüntüleri izleyemediğini belirten Tuğba Erçakar, "Kız arkadaşımın evindeydim. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle 'Bu evden çıkamayacaksın' diyerek darp etmeye başladı. Yoğun bir boğuşma geçti. Polisi aradık. Değişik dakikalar geçirdim. Video internette ama ben kendi videomu hala izlemedim" dedi.

    M.H.B. ile iki aydır birliktelikleri olduğunu söyleyen Erçakar, bugüne kadar herhangi bir şiddet olayı yaşamadığını söyledi. Erçakar, eski erkek arkadaşının polise kendisinin darp edildiğini söylediğini ancak kamera görüntülerini unuttuğunu da belirtti. Olayın şokuyla fazla bir şey hatırlamadığını belirten Erçakar, "Direk bana gelip saldırdı. Yoğun bir şekilde elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. Kameranın sesi kapalıydı, ama bana 'seni burada öldüreceğim tamam mı' diyor. Kafama vuruyor, ben tamam diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum. Ağzım açılmıyor. Kafamı yıkamıyorum. Uyuyamıyorum" diye konuştu.

    Olayı ailesine nasıl açıklayacağını düşündüğünü belirten Erçakar, "Annem ya da ablam benim ölüm haberimi duysa daha çok üzüleceğine başta düzgün şekilde anlatayım, onlar da benim yanımda olsun. Hiç kimsenin ailesi sizin zarar görmenizi istemez. Siz onlar için en kıymetli şeysiniz. Başınıza bir olay geldiğinde söyleyin ki daha başka başınıza bir reaksiyon varsa onlar önlemini alsın. Önce bunu söylemek istiyorum. Bu noktada onlara düzgün bir şekilde konuşup anlatmaya çalıştım. Zaten uykularınız yok hiçbir şekilde. Yaşadığınız olay gözünüzü kapattığınızda geliyor, uyumak bile istemiyorsunuz. Sonra dedim ki sosyal medya büyük bir platform artık sesimizi duyurabiliyoruz. Ben de bunu yapacağım dedim. Çünkü haklıyım, mağdurum. Çok teşekkür ederim birçok insan bana yardımcı oldu, destek verdiler. Sesimi duyurdum. Kendimi daha iyi hissettim. İlk önce attım ama ne olur diye düşünüyordum, sonra kendimi daha iyi ve güçlü hissetmeye başladım. Gerçekten şu an iyiyim onlar sayesinde" diye konuştu.

    Erçakar, "Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum" dedi.

    Hukuki yollarla hakkını aramaya çalıştığını belirten Tuğba Erçakar, "26 yaşındayım. Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey." dedi.

    Elinde, kafasında morluklar bulunan Erçakar, sağ kolunu birkaç gün kullanamadığını, çenesine yediği darbeden dolayı da yemek yiyemediğini anlattı. Erçakar, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine ikinci kez davet edildiğini ve ifadesinin alındığını da belirtti.

     

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