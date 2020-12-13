Şişli’de kız arkadaşını darp ettiğine dair görüntülerin ardından yeniden gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli’de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti.
Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yeniden gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlı M.H.B., adliyeye sevk edildi.
Şişli’de kız arkadaşını darp ettiğine dair görüntülerin ardından yeniden gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildihttps://t.co/3kfgHE7RaT pic.twitter.com/gxVKugiYZX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2020
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