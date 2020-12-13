Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin cansız bedeni olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, Mehmet Vurgun’un da cansız bedenini göçük altından çıkardı.