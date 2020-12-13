Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Şartların olgunlaşmasını bekliyoruz

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi. Selçuk ayrıca 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tabletin dağıtılacağını duyurdu.