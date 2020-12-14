Kabine toplanıyor: Gündemde kira düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele var

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddeleri, kira düzenlemesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler olacak.

Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı toplantıda, 4 Ocak 2021’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

Kira düzenlemesi neleri kapsıyor?

CNN Türk Ankara Editörü Kıvanç El de "Kira müjdesi ne anlama geliyor?", "Düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntılarını anlattı.

Hürriyet gazetesinin aktardığına göre sözlerinin başında Erdoğan'ın "Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz" dediğini hatırlatan El, şunları kaydetti: