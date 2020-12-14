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    Kabine toplanıyor: Gündemde kira düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele var

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012141043395897-kabine-toplaniyor-gundemde-kira-duzenlemesi-ve-koronavirusle-mucadele-var/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddeleri kira düzenlemesi ve "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulansın" önerisi olacak.

    Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddeleri, kira düzenlemesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler olacak. 

    Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı toplantıda, 4 Ocak 2021’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

    Toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

    Kira düzenlemesi neleri kapsıyor?

    CNN Türk Ankara Editörü Kıvanç El de "Kira müjdesi ne anlama geliyor?", "Düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak?" sorularının ayrıntılarını anlattı.

    Hürriyet gazetesinin aktardığına göre sözlerinin başında Erdoğan'ın "Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz" dediğini hatırlatan El, şunları kaydetti:

    • "Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi.
    • Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor. 
    • Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var? Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor
    • Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor. Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.
    • Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.
    • Kabinede bunlar ele alınacak. Bir de diğer boyut var. Kamuda kiracı olan işletmeler esnaflar var. Yani kiralarını kamu kurumlarına ödeyen esnaflar var. Bunlarla ilgili de konu Kabine gündemine geliyor. Kabine'de bu esnafların da yine kiralarını daha ileri bir tarihte ödemelerini veya bunlara hibe verilmesi yönünde talepler var.
    • Bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak ve toplantının ardından Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Son olarak bir kez daha belirtmek gerekirse esnafın ödeyemediği kiraları ve faturaları için belli bir oranda hibe ve destek verilmesi kabinenin gündeminde."
    Etiketler:
    düzenleme, Kira, Esnaf, Yılbaşı, Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Kabine
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