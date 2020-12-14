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    Öğrencinin kopya yöntemi profesörü şaşırttı: 'James Bond filmi gibi'

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    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir öğrencinin uzaktan sınav sırasında uyguladığı kopya yöntemi hocalarını bile şaşırttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, "Öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. James Bond filmi gibi" dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hayatın tüm alanlarında köklü değişimlere neden oldu. Özellikle eğitim altyapısı, evrim geçirdi. Ders anlatımları, sınavlar, ödev sistemi köklü biçimde değişti.

    Tabii eğitimde sadece eğiticilerin değil öğrencilerin de kullandığı sistemler değişti. Hatta bu değişim, kopya çekme yöntemlerini de dijital dünyaya uygun hale getirdi. Bu değişimin en somut örneği, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde yaşandı.

    Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre kameralar önünde uzaktan sınav olan bir öğrencinin kullandığı kopya çekme yöntemi, rektörlük yönetimini bile şaşkına çevirdi. Yöntemi ‘James Bond’ filmlerine benzeten Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Turhan, yaşanan deneyimi anlattı.

    Pandemi süreci ile birlikte tüm sınav ve ders anlatımlarının özel yazılımlarla uzaktan yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Şu anda üniversitemizde ders anlatımlarından sınav sistemine kadar her şeyi uzaktan gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Türkiye’deki birçok üniversiteye örnek olacak özel yazılımları bizzat ürettik. Hatta bu yazılımları başka üniversitelerle paylaşıyoruz. Tabi bu süreç yeni deneyimleri beraberinde getiriyor" dedi.

    'Kimse anlamadı'

    Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin kopya çekme yöntemi ve bu yöntemin nasıl tespit edildiğini Prof. Dr. Turhan, şöyle anlattı:

    • "Online sınavlarımızda öğrenci kamera karşısına geçip masasını, masasındaki tüm araç ve gereci sınav gözetmeni hocamıza gösteriyor. Ve sınav bilgisayar başında online olarak yapılıyor.
    • Yeni kopya yöntemini uygulayan öğrencimiz de aynı şekilde kamerasını açıp sınava başladı. 120 soruluk sınav boyunca hiçbir olağanüstü durum yaşamadık. Öğrenci sadece bilgisayarının faresini kullanarak işaretlemeler yaptı ve sınavını bitirdi. Ben de sınavın sorunsuz geçtiğini raporladım.

    'Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış'

    • Ancak sınav bitip sisteme işlenme aşamasında sınava giren öğrencinin bilgisayarına 4 farklı IP adresinden ulaşım olduğunu fark ettik. Yani 120 soruluk dijital sınavda 480 kayıt vardı. Sonra anladık ki öğrencinin bilgisayarına arkadaşları uzaktan bağlantı yapmış. Yani sınav bir tane ama soruları çözen 4 kişi. Öğrenci kamera karşısında fare oynatıp sınavı tamamlamış. Tıpkı James Bond filmi gibi.

    'Sınav iptal edildi'

    Etiketler:
    Profesör, Murat Turhan, kopya, Uzaktan eğitim, Koronavirüs, Akdeniz Üniversitesi
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