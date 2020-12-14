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    Selvi: Anketten sürpriz sonuçlar çıktı

    © İHA / EMRE BABA - ÖMER FARUK YILDIZ - SELİM BAYRAKTAR-AW178062
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar tarafından yapılan anketin sonuçlarını 'sürpriz' olarak niteledi. Selvi, "Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim. Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor" dedi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Anketten sürpriz sonuçlar çıktı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sıcak siyasi gündeme ilişkin çarpıcı sonuçlar taşıdığı için Optimar’ın aralık ayı anketini paylaşmak istedim" diye başladı.

    "Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 3-9 Aralık tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 253 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten, Bülent Arınç’ın başlattığı tartışmadan Ümit Özdağ’ın çıkışına kadar birçok yeni veriyi paylaşacağım" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    "Ama özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sonuca dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında ciddi bir varlık gösteremeyeceğini düşünenlerdendim. Ama Optimar’ın anketinde çıkan sonuç onu söylemiyor. Anketin ilk kez yayınlanan ve sıcak siyasi gelişmelere ilişkin verilerini birlikte okuyalım.

    Muharrem İnce'ye destek ne durumda?

    CHP’ye sert eleştiriler yöneltip, 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, parti kurmak için gün sayıyor. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 14.8’i Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söylüyor. Az bir oran değil. Bir de Muharrem İnce’nin ikna etmesi gereken yüzde 10.1’lik bir kararsız kitle bulunuyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 75.1 seviyesinde.

    İnce'ye destek hangi partiden?

    Muharrem İnce’ye en çok destek beklendiği gibi CHP tabanından geliyor. Muharrem İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin içinde CHP’liler yüzde 41.1’le ilk sırada geliyor. Oy vermem diyen CHP’liler ise yüzde 50’yle en son sırada geliyorlar. CHP’yi İYİ Parti takip ediyor. İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin arasında İYİ Partililerin oranı yüzde 18.1 ediyor. Yüzde 71.6’sı ise oy vermeyeceğini söylüyor. AK Parti ve MHP seçmenleri arasında İnce’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı çok düşük.

    Sarıgül'e ilgi var mı?

    Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tabelasını asmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül’e desteğin yüzde 4.1 seviyesinde olduğu görünüyor. Sarıgül’ün ikna etmesi gereken kararsızların oranı ise yüzde 11.8 çıkıyor. Yüzde 84.1 oranında bir kesim ise Mustafa Sarıgül’e oy vermeyeceğini söylüyor.

    Mustafa Sarıgül’ün de CHP tabanından beslendiği görülüyor. 'Sarıgül’e oy veririm' diyenlerin yüzde 9.5’i CHP’den, yüzde 8.8’i ise İYİ Parti’den geliyor. Yine AK Parti ve MHP tabanından Sarıgül’e ilgi görünmüyor.

    Özdağ da anketlere girdi

    Optimar, İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ı da sormuş. Ümit Özdağ’a oy verebilirim diyenlerin oranında İYİ Partililer yüzde 8.1’le ilk sırada geliyor. Onu 5.5’le CHP takip ediyor. Ümit Özdağ’a eski partisi MHP’den ciddi bir destek yok. Ama yine de oy verebileceğini söyleyenlerin arasında MHP’lilerin oranı yüzde 2.8 çıkıyor.

    Buğra Kavuncu'ya bakış

    Kamuoyunun Ümit Özdağ’ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ’cülük iddiasıyla soruşturma açılan Buğra Kavuncu konusuyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Ankete katılanların yüzde 20.5’i Kavuncu ile ilgili FETÖ’cü iddialarını doğru buluyor. 'Doğru olduğunu düşünmüyorum' diyenlerin oranı ise 16.3’te kalıyor. Bu konuda cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 63.2’ye ulaşıyor.

    İYİ Parti - FETÖ ilişkisi iddiası

    Kurulduğu günden beri FETÖ ilişkisi iddiası İYİ Parti’nin yumuşak karnını oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 20.2’si FETÖ’yle ilişkisi olduğunu düşünüyor. İYİ Parti açısından iyi olan, daha önce bu oran yüzde 28 seviyesindeydi. Bahçeli ve Erdoğan’ın 'Evine dön' çağrısı İYİ Parti’nin FETÖ algısına olumlu bir katkı yapmış. 'Hayır düşünmüyorum' diyenlerin oranı yüzde 42.6’yken, cevap vermeyenler yüzde 37.2 seviyesinde çıkıyor.

    Arınç verisi

    Siyasetin ağır toplarından Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin sözleri kamuoyundan destek bulmamış. Ankete katılanların yüzde 49.9’u desteklemediğini ifade ediyor. Destekleyenlerin oranı yüzde 19.6’da kalırken, cevap yok diyenlerin oranı yüzde 30.5 çıkıyor. Arınç’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi üzerine Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifası ise yüzde 33.9’la doğru bulunuyor. Olumsuz bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 16.3’te kalıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı

    Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında AK Partililerin sataşması üzerine verdiği, 'Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi' yanıtı sürpriz oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu şimdiye kadar Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir sinyal vermemişti. Zaten daha sonra, millet ittifakı ile birlikte karar vereceklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sıralama

    'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz' anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 33.8’le ilk sırada geliyor. Son dönemlerdeki tırmanışı sürdüren Mansur Yavaş yüzde 6.6’yla ikinci sıraya yerleşirken, Ekrem İmamoğlu 4.7’yle altıncı sıraya gerilemiş durumda. Mansur Yavaş’tan sonra 5.1’le Meral Akşener geliyor. Kılıçdaroğlu ise 4.5’le 7. sırada yer alıyor.

    Bir itirazım var

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki itirazım var.

    Erdoğan’ın adaylığı net. Ama onun karşısına muhalefet ortak aday mı çıkaracak yoksa çoklu adayla mı seçimlere gideceğiz, bu çok önemli bir nokta.
    İkincisi ise seçim konjonktürüne girilmeden ve adaylar ortaya çıkmadan yapılacak ölçümler gerçekçi olmaz. Sadece bugünü yansıtır. Çünkü seçimin bir ruhu var. Erdoğan’ın karşısında en güçlü aday kimse, muhalefetin orada toplanacağı belli. Ekmeleddin İhsanoğlu bile yüzde 38.44 oranında oy aldı.

    Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yarışırsa

    Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de en beğenilen siyasetçiler araştırmasında yedinci sırada gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olması durumunda tablo tam tersine dönüyor.

    Optimar’ın 'Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuza kime verirsiniz?' sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si 'Kılıçdaroğlu' diyor. Neredeyse CHP’nin iki katı bir oy oranına ulaşıyor. Ha, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en çok Erdoğan sevinir demiştim. Anket onu doğruluyor. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde Erdoğan, yüzde 47.8’le kazanıyor.

    Partilerin oy oranı

    Finali partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranlarıyla yapalım:

    * AK Parti-41.2
    * CHP-23.7
    * MHP-11.1
    * İYİ Parti-10.9
    * HDP-8.4
    Bu durumda cumhur ittifakı 52.3, Saadet Partisi eklendiğinde ise CHP, İYİ Parti ve HDP’den oluşan millet ittifakı ise 43.9 çıkıyor."

    Etiketler:
    FETÖ, Bülent Arınç, İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Anket, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, CHP, Optimar, Abdulkadir Selvi
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