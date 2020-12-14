Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili her türlü desteği vereceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde hiçbir engelin kalmadığını vurgulayarak "Belediyelerimizin tespit, yıkım ve inşa konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur. Tüm belediyelerimizi çok daha aktif olmaya davet ediyorum" dedi. Kurum, "Her türlü desteği vereceğimizin sözünü veriyorum” diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmesinde gelecek dönem için kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Meclisimiz de çok önemli düzenlemelere imza attı. Artık hiçbir kentsel dönüşüm projesi yarım kalmıyor; vatandaşımız tek taraflı fesih hakkına sahip” dedi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Kurum, şunları söyledi:

“Ada bazında plan yapılabilir, parsel bazında plan yapılamaz. Parselde imar değişikliğinden dolayı bir değer artışı varsa tamamı devletimize, kamuya aktarılıyor. Bugün kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel yok. Belediyelerimizin tespit, yıkım ve inşa konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur.

önünde hiçbir engel yok. Belediyelerimizin tespit, yıkım ve inşa konusunda önlerinde hiçbir engel yoktur. Mesele, kentsel dönüşüm konusunda tespitler yapmaktır, kararı vermektir, inisiyatif almaktır, harekete geçmektir. Bakanlık olarak hiçbir ilimizi, 83 milyon vatandaşımızı ayırt etmeksizin kentsel dönüşümle ilgili her türlü desteği vereceğimizin sözünü de vermek istiyorum.”

'Bir milyonuncu anahtar dünyada ilk'

2012’den bugüne 1.5 milyon konutun dönüştürüldüğünü vurgulayan Kurum, “Burada ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. 2001 yılından bugüne 6 milyon bağımsız bölümü denetledik. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık” dedi.

Kurum, TOKİ’nin son 18 yılda 975 bin konut yaptığını belirterek, "Son iki yıl içinde 80 bin konutun teslimini yaptık, inşallah, 1 milyonuncu konutu tamamlayarak 2021 başında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtar teslimini yapacağız. Dünyada belki de ilk olacak, bir kamu idaresi tarafından 1 milyon konutun yapımı...” ifadesini kullandı.

'Bugün bulutlarımız ağlıyor, yeşilliklerimiz gülmüyor'

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili kaygıları Mevlana ve Dede Korkut anlatımlarıyla ifade etti. “Mevlana Hazretleri ‘Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler’ demiştir. Bugün bulutlarımız ağlıyor, yeşilliklerimiz gülmüyor. Dede Korkut gibi ‘Kar yaza kalmaz, yeşil güze kalmaz’ diyebilirdik ama kar yaza, yeşil güze kalmıştır” diyen Kurum, devam etti: