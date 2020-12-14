Kısıtlamada durdurulan sürücü: Elindeki alkolmetreye 1 saattir üflüyorum, o polisin bana takıntısı var

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Fuat Süvari, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Süvari, "Elindeki alkolmetreye bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda yaptığı denetimler sırasında saat 03.30 sıralarında bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri sürücü Fuat Süvari’ye izin belgesi sordu. Ancak Süvari izin belgesi olmadığını ve hastaneye gittiğini sordu. Bunun üzerine polis, alkol testi yapmak istedi.

Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konarken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, alkollü araç kullandığı, caddede sigara içtiği ve alkolmetreyi üflemediği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Sürücü, polis ekiplerine "Elindeki alkolmetreyi bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var. O beni tanıyor. Bende diyorum ki gazeteci arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim eğer ki bende alkol çıkarsa ehliyetimi vermekte sıkıntı yok" dedi.

Sürücü, gazetecilere yönelik olarak da "Trafik polisi ile eskiden husumetimiz var, o yüzden durdurdu. Şimdi bana diyor ki 'Ehliyetini vereceksin.' Bir saattir cihaza üflüyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapayım şimdi, adam zorla durdurmuş benle husumeti olduğu için. Komşum zaten, aynı sokakta oturuyoruz. 'Sağlık ekibini çağırmam, ehliyetine el koyacağım' diyor" diye konuştu.

Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekici tarafından otoparka götürüldü.