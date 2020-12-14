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    'Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu sizsiniz' diyerek mahkeme heyetine tepki gösteren avukata soruşturma

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    Eşine şiddet uyguladığı, üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Can Emrah S.'nin tutuklanmamasına 'Çocuğa ve annesine bir şey olursa sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" diyerek tepki gösteren avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

    DHA'nın haberine göre, ilk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

    Anne ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka bir şehre yerleşti. A.S., soruşturma kapsamındaki ifadesinde, eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.

    15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame

    Gözaltına alınan Can Emrah S. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    İddianameyi kabul eden Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 5 Ocak 2021 tarihine gün verdi. A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, mahkemeye başvurarak iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasını talep etti.

    Mahkeme bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.  

    Avukat Şenel: Suç işliyorlar

    Avukat Şenel bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyorlar, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımını yaptı. 

    ​Heyet davadan çekildi

    Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Heyet, 'yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini' belirterek davadan çekildi.

    Mahkeme, dosyayı incelemesi ve bir karara varması için üst mahkeme olan Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme Başkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğuna, ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti.

    Soruşturma açıldı

    Öte yandan şikayet üzerine avukat Şenel hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

    Talimatla savunma vermesi istenilen Şenel, "Savcılıktan böyle bir tebligatın geldiği söylenildiğinde hemen stajyerimiz aracılığıyla evrakı aldık ancak belgeleri incelediğimizde kendi dilekçelerimiz ve mahkeme ara kararları olduğunu gördük. Hakimin şikayet dilekçesini göremedim, ne ile suçlandığımı da bilmiyorum. İsnat edilen suçu bilmeden beyanlarımı sunmamı istemişler. Ayrıca mahkeme başkanı çekilmişken; taleplerimizi reddeden hakimler görevlerine devam ediyorlar. Biz diğer hakimlerin de tarafsızlığını yitirdiklerini düşünüyoruz. Mahkemenin bir çocuğun mağduriyetini gidermesi gerekirken bunlarla uğraşmasını da açıkçası anlamıyorum" dedi.

    Etiketler:
    Sosyal medya, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağrı Ayhan Şenel, Cinsel istismar, Şiddet, Avukat, Soruşturma, Mahkeme, Aksaray
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