Google servisleri çöktü: YouTube ve Gmail’e girilemiyor

Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Önce YouTube, ardından Gmail ve diğer servisler çöktü. Dünya genelindeki kesintinin sebebi henüz bilinmiyor.

Saat 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Google'a bağlı olarak hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislere erişim sorunu yaşandı.

Sorun 15:30 dolaylarında çözüldü ve Gmail'e erişim sağlanmaya başladı ancak sorun hakkında açıklama yapılmadı.